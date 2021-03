Rechter onverbiddelijk: Arnhems ‘pyromanenkoppel’ voorlopig achter slot en grendel

VIDEO Brandstich­ting in nachtelij­ke uren in Arnhem: 15 auto's in 8 dagen aangesto­ken

27 april ARNHEM – In de nacht van zondag op maandag was het voor de zoveelste keer in de afgelopen dagen raak in Arnhem: opnieuw twee autobranden. De politie doet vergeefs haar uiterste best om de brandstichters die Arnhem in hun greep houden te pakken te krijgen. Maar afgelopen nacht gingen toch op twee plaatsen auto's in brand.