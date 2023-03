Recordaantal donaties voor Voedselbank Neder-Veluwe: cadeaubonnen voor klanten

De grootste donatie kwam van de gemeente Wageningen. Die verblijdde de voedselbank met een eenmalige bijdrage van 50.000 euro. Die was bedoeld voor de inkoop van gezond voedsel. Voor de helft van dit bedrag zijn groenten en fruit gekocht bij zorgboerderij De Hoge Born . De andere helft is bestemd voor dit jaar.

Bon te besteden in de supermarkt

Aan het einde van 2022 kwamen bij de voedselbank veel donaties binnen van mensen die hun energietoeslag van 190 euro zelf niet nodig hadden. Dit leverde liefst 35.000 euro op. Omdat de organisatie in december al grote hoeveelheden voedsel had ingekocht, is besloten om deze giften bij wijze van uitzondering te besteden aan cadeaubonnen. In de laatste week van het jaar hebben alle 470 klanten van de voedselbank een supermarktbon ter waarde van 50 euro gekregen. Ook alle andere leden van deze huishoudens kregen zo’n bon.