Relatietherapeut uit Schaarsbergen wordt tv-deskundige: ‘Werken met Bobbi Eden is een droom’

Veel mensen dachten dat ze in tijden van corona veel meer seks met hun partner zouden hebben. Thuiswerken, je tijd zelf indelen, je liefje onder handbereik, het zouden zomaar eens erotische tijden kunnen worden. Maar de werkelijkheid bleek weerbarstig: als je je partner al de hele dag om je heen hebt, heb je vaker behoefte aan een moment voor jezelf dan aan intieme handelingen.



Dat soort problemen komen aan de orde in Sextape, een zesdelige tv-serie op Discovery over seks. Achttien koppels filmen hun dagelijks leven, inclusief de seks, en bespreken die later in het programma met andere stellen en met de presentatrice, de ex-pornoster Bobbi Eden. De Arnhemse relatietherapeut Jeremy Heshof (46) neemt de rol van deskundige op zich. Tot zijn grote vreugde. ,,Samenwerken met Bobbi Eden is voor veel mensen een droom, ook voor mij. Ik bewonder haar, hoe zij de stap van pornoster naar een meer serieuzere rol in de media heeft weten te zetten. Dit is een mooie kans om mezelf te laten zien en te tonen hoe trots ik op mijn werk ben.”