Renkum Fietst verwacht 1000 deelnemers voor ‘verbindende tocht’ door vijf dorpen

Angelique at gebakken avocado met Máxima en kon haar alles vertellen over Het Droombank­je

,,Ik dacht dat het een 1 aprilgrap was.” Maar dat was het niet. Angelique van den Berg van Het Droombankje in Arnhem en Nijmegen werd écht uitgenodigd voor een koninklijke lunch op Paleis Huis ten Bosch. Met name Koningin Máxima maakte grote indruk. ,,Een heel inspirerende vrouw.”