Renkum trekt ton uit voor hulp bij energiebesparing

,,We willen de energiesteun zo breed mogelijk onder de aandacht brengen”, benadrukt wethouder Economie Daniëlle van Bentem. ,,Elke ondernemer kan een bedrag aanvragen tot maximaal 1000 euro.” Het geld kan gebruikt worden voor het aanbrengen van isolatie, vervanging van apparaten of verlichting, voor bouwtechnisch advies voor plaatsing van zonnepanelen of andere maatregelen.

EARN-E Energiemonitor

Ondernemers kunnen via de gemeente ook een EARN-E energiemonitor verkrijgen, die helpt om het verbruik van stroom en gas te verminderen. Renkum stelt 100 pakketten ter beschikking. ,,Het werkt met een app die gedetailleerd inzicht geeft in je verbruik”, aldus Van Bentem.

De EARN-E app is vorig jaar in Arnhem ter beschikking gesteld aan vijfhonderd bedrijven en maatschappelijke organisaties in Arnhem. Het energiemanagementsysteem EARN-E is ontwikkeld door een Arnhems bedrijf dat gevestigd is op Industriepark Kleefse Waard.