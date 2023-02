Renkum worstelt met monumentaal raadhuis: ingeslagen weg onhaalbaar, adviseur ingeschakeld

Enorme ravage na explosie in schuur van Theo: ‘Kan me niet voorstel­len dat het zomaar ontploft’

Een schuur die volledig uit het lood is. Scheuren in het huis van de aangrenzende woning. De schade is groot nadat zaterdag een ontploffing plaatsvond in een schuur in Arnhem. De eigenaar vermoedt kwade opzet. De politie houdt alle opties open.