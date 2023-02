Renkumse winkeliers voelen zich door gemeente ondergewaardeerd: ‘Koester juist ons dorpshart’

‘Waterstof­cam­pus Arnhem’ zoekt samenwer­king met Duitsers in grillige wereld­markt rond ‘Energie­wen­de’

Het zijn spannende tijden op de ‘waterstofcampus’ op de Kleefse Waard in Arnhem. HyGear is gered door de Twentse HoSt Group na het faillissement van moederbedrijf in Canada Xebec Adsorption. Het Arnhemse Nedstack omarmt het Zentrum für BrennstoffzellenTechnik ZBT in Duisburg in het Ruhrgebied om sterker uit de bus te komen in de grillige wereldmarkt van de nieuwe energie.

