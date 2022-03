‘Respectloze’ man (71) die op manege aan meisje zat krijgt werkstraf

Expo over Surinaamse held Anton de Kom in Arnhem deze week geopend door dochter (95) en Kenny B

ARNHEM - In het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem wordt donderdag een tentoonstelling geopend over de in Paramaribo geboren Anton de Kom (1898 - 1945), activist en schrijver. De Koms 95-jarige dochter Judith zal bij de opening een gedicht van haar vader voorlezen. De Surinaams-Nederlandse zanger Kenny B verzorgt de muzikale omlijsting van het evenement.

