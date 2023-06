Rheden heeft ruim 2 ton extra nodig voor het maaien van gazons: openbaar groen kost gemeente nu jaarlijks meer dan 1,1 miljoen

Gemeente Rheden gaat minder maaien, maar niet iedereen is daar blij mee: ‘Ik vind het zelf mooi’

Een ongemaaid gazon met een overvloed aan bloemen en kruiden: de een vindt het mooi, de ander heeft er last van. Volgens de gemeente Rheden zijn ongerepte stukjes groen belangrijk voor de biodiversiteit. Daarom gaat ze nu minderen met maaien. Waar het eerst 22 tot 25 keer per jaar was, worden gazons in de omgeving nu nog maar twee keer per jaar bijgehouden.