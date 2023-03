Rhedense korfbalclub heeft alvast 1000 euro in de pocket: nominatie voor sportaccommodatie Rheko

De landelijke verkiezing is een initiatief van de Duurzame Sportsector, een onafhankelijke kennisplatform over verduurzaming in de sport.

Gekeken wordt onder meer naar energie- en materiaalgebruik, een duurzame omgeving en maximaal gebruik van de sportaccommodatie. De winnaar van de verkiezing ontvangt 3000 euro.

Quote De winnaar wordt op 10 mei bekendge­maakt. Dat is onze oprich­tings­da­tum. Dus als we winnen, is dat extra bijzonder Nicole Burgers, Rheko

,,Dat zou zeker mooi zijn”, zegt Nicole Burgers, bestuurslid van Rheko. ,,De winnaar wordt op 10 mei bekendgemaakt. Dat is onze oprichtingsdatum. Dus als we winnen, is dat extra bijzonder. Die dag bestaan we 62 jaar.” Meer dan zestig clubs schreven zich dit jaar in voor de duurzaamheidsprijs.

Zonnepanelen en een warmtepomp

Het huidige clubhuis van Rheko dateert van 1991. Het heeft onder meer zonnepanelen en een warmtepomp. ,,In 2016 hebben we een aantal energiebesparende maatregelen aangebracht”, stelt Burgers. Behalve de zonnepanelen en de warmtepomp heeft Rheko kozijnen van kunststof met speciaal dubbel glas.

Quote We schenken cola zonder suiker. Tijdens de rust van de wedstrij­den geven we water in plaats van ranja Nicole Burgers, Rheko

Bovendien is het clubhuis volgens Burgers voorzien van ledlampen. ,,We doen aan afvalscheiding en zamelen kleding in”, vult Burgers aan. In de kantine van de korfbalvereniging bestaat aandacht voor gezonde voeding. ,,Er staat bijvoorbeeld zelfgemaakte soep op het menu en er wordt fruit aangeboden. We schenken cola zonder suiker. Tijdens de rust van de wedstrijden geven we water in plaats van ranja.”

Rheko is voor de duurzaamheidsprijs genomineerd door een aantal actieve leden. Burgers: ,,We zijn heel blij met deze nominatie. Die levert ons sowieso 1000 euro op.”

Naast de Rhedense korfbalvereniging zijn ONT uit Opeinde, Stichting Randori uit Klaaswaal, TCD Hummelo en vv Hellendoorn genomineerd. De winnaar wordt op 10 mei bekendgemaakt bij sportvereniging SDDL in Demen, de winnaar van vorig jaar. De prijs voor de sportaccommodatie van het jaar wordt voor de vierde keer uitgereikt.

