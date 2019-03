Rijk verdeelt zorggelden anders: Apeldoorn en Zwolle krijgen vele miljoenen minder

Reactie gemeente Zwolle

Persvoorlichter van de gemeente Zwolle Twan Timmermans laat in een reactie weten ook op de hoogte te zijn van de berichten: ,,Dit (nadeel, red.) is mij ook ter ore gekomen, het bedrag heeft betrekking op de regio Zwolle en niet alleen de stad. De bron hiervan is het ministerie, zij hebben de rekensom gemaakt. Het zit allemaal nog in een heel pril stadium. Er zijn wat berekeningen gemaakt en er zijn nog volop gesprekken hierover. Het is een eerste signaal van het ministerie.”