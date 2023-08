RKHVV blameert zich in stadsderby tegen Jonge Kracht; zaterdag afscheidsduel Ricky Houterman bij SC Bemmel

Peter Gillis wil via rechter horeca snel weer opengooien, ondertus­sen druppelen annulerin­gen binnen

Hebben de burgemeesters van Valkenswaard en Cranendonck terecht de horecavergunning geweigerd voor de vakantieparken van Peter Gillis in hun gemeenten? Over die vraag buigt de rechter zich. Eerder deed hij dat al over het Gillis-park in Arnhem. Ondertussen krijgt de campingmagnaat tientallen annuleringen binnen.