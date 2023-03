Rob ‘Snollebollekes’ Kemps is helemaal klaar voor vier keer feesten in GelreDome: ‘Voel me een geluksvogel dat ik dit mag doen’

De warme zomer was goed voor Nederland­se druiven: recordhoe­veel­heid geoogst in 2022

De Nederlandse wijnboeren hebben in 2022 een recordhoeveelheid druiven geoogst. In totaal is er 9837 hectoliter wijn geproduceerd, zo’n 30 procent meer dan een jaar eerder. De warme zomer heeft daaraan meegeholpen.