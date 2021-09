Robbie was metselaar en liet zich omscholen tot verpleegkundige: ‘Al mijn vrienden lagen dubbel’

Door haar werk krijgt de Colombiaan­se Aracelly (38) grip op haar leven: ‘Filmen is voor mij een continue reality check’

24 september Een wit plafond met een hoekje trillend licht. Een pulserend geluid klinkt en een stem zegt in cadans woorden in het Spaans | zwart beeld, ‘nada’ | een document kort in beeld, voorbij glijdende witlichtstrepen | ‘tiempo’ … ‘silencio’. Een video-installatie van Aracelly Scheper (38) is fragmentarisch, roept vragen op, maar creëert ook verstilling en verwarring. En maakt nieuwsgierig naar de maker.