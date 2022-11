Robot als hoofdrolspeler in jeugdtheatervoorstelling: ‘Kinderen accepteren Ravi als levend wezen’

„Tijdens een van de eerste repetities vloog Ravi’s hoofd eraf”, vertelt Van Klaveren. „Dat gebeurde in de bocht. Het was nog even zoeken naar zijn draaicirkel en de snelheid waarmee hij over het toneel kon bewegen, maar nu, na vijf weken fulltime repeteren, beweegt hij vloeiend over het podium. Dat hebben we te danken aan Edwin Dertien, docent en onderzoeker aan de Universiteit Twente én maker van Ravi de Robot.”

Drie jaar geleden, als Van Klaveren nog in de Randstad woont, maar net is benoemd tot de nieuwe artistiek leider van het Enschedese Theater Sonnevanck, ontstaat bij hem de wens om een voorstelling met een robot te maken. „Ik was me aan het voorbereiden op mijn komst naar Twente en artificial intelligence is typerend voor deze regio. Zowel op de universiteit als in het bedrijfsleven: baanbrekende technologische innovaties komen niet zelden uit Twente. Soms schuwt de mens robots nog, maar wat ik met Ravi de Robot wil laten zien, is dat techniek ook iets moois kan brengen, zolang het maar op de juiste manier gebruikt wordt.”

Quote Wat ik met ‘Ravi de Robot’ wil laten zien, is dat techniek ook iets moois kan brengen Daniël van Klaveren, Artistiek leider Theater Sonnevanck

Lichtjes als mond

In Ravi de Robot wandelen we het leven binnen van Sas en haar vader. Sas vindt het niet makkelijk om vrienden te maken. Met haar vader kan ze daar niet over praten. Die zit de hele dag achter zijn computer te beeldbellen. Als Sas op een dag met Ravi thuiskomt, verandert alles.

Van Klaveren: „Nadat mijn plan voor het maken van een voorstelling met een robot meer handen en voeten kreeg, kwam ik al snel in contact met Edwin Dertien. Een van zijn studenten deed onderzoek naar een prototype en zo ontstond een eerste versie van Ravi. Maar dan ben je er nog niet. Want moet Ravi stilstaan of bewegen? Moet hij zijn handen kunnen gebruiken of niet? En welke ogen, of welke mond geven we hem?”

Het werd tijd om het script te schrijven. „Toen voor Edwin duidelijk werd waar Ravi de Robot over zou gaan, zei hij ‘Nu ga ik Ravi maken zoals ik denk dat hij moet zijn.’ Dat was anderhalf jaar geleden. Er is veel tijd en energie gestopt in de ontwikkeling van Ravi tot het ‘wezen’ dat hij nu is”, aldus Van Klaveren.

Quote Je kunt je voorstel­len dat Edwin en Georgi heel goed op elkaar moeten zijn ingespeeld

Daniël van Klaveren, Artistiek leider Theater Sonnevanck

Een mond kreeg Ravi uiteindelijk niet. „We hadden eerst zo’n ‘klapper-de-klap’ robotmondje bedacht, net als de pratende robot Robin uit Bassie & Adriaan, maar we vonden dat de aandacht dan te veel naar zijn mond zou gaan. In plaats daarvan is zijn romp opgebouwd uit twee geluidsboxen links en rechts, met in het midden een strook lichtjes. Zodra Ravi begint te praten, vindt een koppeling plaats tussen licht en geluid en zie je de lichtjes op zijn borstkas aangaan. Wist je trouwens dat Ravi helemaal is opgebouwd uit duurzaam materiaal?”

Volledig scherm In de voorstelling ‘Ravi de Robot’ speelt de robot de hoofdrol. Hij werd ontworpen door Edwin Dertien van de Universiteit Twente. Georgi Sztojanov is de stem van Ravi. © Cees Elzenga

Echte emoties

Als Ravi geen mond heeft, hoe praat hij dan? „Zie je die twee kleine luikjes in het huiskamer-decor? Daar hebben we een piepklein studiootje achter gebouwd, van een meter bij een meter. In dat hokje zit Georgi Sztojanov. Hij is de stem van Ravi. Ravi wordt dus in feite ‘bezield’ door twee mensen. Edwin zit tijdens de voorstelling achter het techniekblok om Ravi met een soort ‘gamecontroller’ te besturen en Georgi spreekt. Je kunt je voorstellen dat Edwin en Georgi heel goed op elkaar moeten zijn ingespeeld.”

Na alle repetities was het afgelopen week tijd voor een eerste doorloop. Een klas schoolkinderen kwam de voorstelling bekijken. Een spannend moment, maar vooral leuk. „Sas en haar vader zijn er al. Als Ravi op het toneel verschijnt, is hij eerst stil. Dan maakt hij een klein geluidje. Vervolgens gaat hij rijden en daarna gaat hij praten. We hebben veel ‘oh’s en ‘ah’s’ gehoord die middag. Geweldig om te zien hoe kinderen Ravi accepteren als levend wezen, ze vinden hem lief.”

Met de komst van Ravi, komt er in de wereld van Sas en haar vader meer tot leven. De koelkast komt zelf drankjes brengen, mixers en ventilatoren beginnen spontaan te draaien en de wijzers van de klok gaan alle kanten op. „In Ravi’s universum zit overal leven in. En dat is eigenlijk de overkoepelende boodschap. Laten we proberen wat eenzaamheid weg te nemen en meer open gesprekken te voeren met elkaar.”

‘Ravi de Robot’ (5+) van Theater Sonnevanck, in coproductie met Silbersee en in samenwerking met Universiteit Twente. Zaterdag 19 november om 14.30 uur, Stadstheater Arnhem.

Volledig scherm Ravi wordt ‘bezield’ door de stem van Georgy Sztojanov (midden) en maker en bestuurder Edwin Dertien (rechts). © Cees Elzenga