Rommel en lawaai: flatbewoners ’t Duifje en Immerloo klagen over renovatie die veel te lang duurt

Cheyenne won al vijf prijzen met haar film over seksueel geweld, nu draait-ie ook in Arnhem

De Arnhemse Cheyenne Löhnen maakte ‘Afloat’, een korte film over seksueel geweld. De film kende zijn première in Hollywood en ging daarna de wereld over. Zondag draait-ie voor het eerst in Nederland, bij FilmFocus Arnhem.

25 november