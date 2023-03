Rood potlood gereed: 5 x bijzondere stemlokalen in Arnhem

indebuurt.nlStemmen voor de verkiezingen een ‘saai moetje’? Niet als je er een uitje van maakt! In Arnhem zijn er een aantal stembureaus te vinden op wel heel opmerkelijke locaties. Dus klim in het rode potlood bij één van deze bijzondere stemlokalen in Arnhem. Dan wordt het invullen van jouw stem een hele beleving.

1. De Koepelgevangenis

Bijna nergens komen vrijheid en gevangenschap zo dichtbij elkaar als in stembureau De Koepelgevangenis. Heb je altijd al eens willen zien hoe de imposante gevangenis er vanbinnen uitziet? Ga er dan stemmen! Je vindt het gebouw aan de Wilhelminastraat 16.

2. Musis Sacrum

Een imposant gebouw dat de meeste Arnhemmers wel kennen: het Musis Sacrum. Van de buitenkant ziet het er mooi uit. Ben je benieuwd hoe het aan de binnenkant van de Velperbinnensingel nummer 15 is? Ga er dan stemmen! Er is vast het een en ander veranderd ten opzichte van hoe Musis er vroeger uitzag.

Lees verder onder de foto >

Volledig scherm Zicht op Musis Sacrum © Foto: Unsplash.

3. Arnhem centraal station

Op het eerste oog denk je misschien dat het station niet onder de bijzondere stemlokalen in Arnhem valt. Maar niets is minder waar. Het station is namelijk een architectonisch hoogstandje met een bijzondere bouwtechniek. De moeite waard om even te bekijken, dus. Stemmen kan in de ontvangsthal aan het Stationsplein nummer 38.

4. Nieuwe horecazaak The Church

De voormalige Lutherse kerk aan de Spoorwegstraat werd omgetoverd tot een restaurant en hotel. Misschien kende je de horecazaak wel als Bizar Bazar, maar binnenkort opent hier het gloednieuwe restaurant en boetiekhotel The Church. Als je vast een voorproefje wilt van hoe het er vanbinnen uitziet kan je hier gaan stemmen. Ben je benieuwd naar meer stemlokalen met een restaurant in de buurt? Die bekijk je hier.

5. Een antieke trolleybus

Hoe grappig is dit? Door te gaan stemmen in de antieke trolleybus ga je letterlijk en figuurlijk naar de stembus. Ben je benieuwd hoe stemmen in de verkiezingsbus werkt en waar je de bus kunt vinden? Bekijk dan dit artikel met stoptijden en haltes!

Provinciale Staten én waterschappen

Let op: de verkiezingen van de Provinciale Staten zijn op 15 maart 2023, maar die dag stem je ook voor de waterschappen. Gemeente Arnhem valt onder drie verschillende waterschappen: waterschap Rijn en IJssel, waterschap Rivierenland en waterschap Vallei en Veluwe. Daarom moet je even goed checken of je bij het door jou gekozen stemlokaal ook voor het juiste waterschap kan stemmen. Je kan namelijk alleen stemmen voor het waterschap waarin je woont. Welke dat is staat op je stempas. Kies je een stemlokaal in de buurt van jouw adres? Dan zit je vrijwel altijd goed. Bij de volgende stembureaus kun je voor meerdere waterschappen stemmen:

Stembureau 5, de Koepelgevangenis: waterschap Rijn en IJssel en waterschap Vallei en Veluwe;

Stembureau 8, het Nederlands Watermuseum: waterschap Rijn en IJssel en waterschap Rivierenland;

Stembureau 115, station Arnhem Centraal: waterschap Rijn en IJssel en waterschap Rivierenland;

Het mobiele stembureau, oftewel Stembus 101: waterschap Rijn en IJssel en waterschap Rivierenland.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Dit is een artikel van indebuurt Arnhem. Op indebuurt.nl lees je over mooie plekken, nieuwe winkels, inspirerende inwoners en ondernemers, eten en drinken, wonen en uitgaan. En dat allemaal over jouw stad!