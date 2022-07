Rookmelders verplicht per 1 juli: Kopen lukt nog wel, de uitdaging komt daarna

De hand eerst in eigen boezem: twee rookmelders, maar dat zouden er drie moeten zijn. Op zolder hangt er -nog - geen. Elf jaar oud zijn ze, een jaar voorbij hun technische levensduur. Of ze het goed doen, wordt gemiddeld een keer per maand getest, als we pannenkoeken bakken en iemand doet de gangdeur open.



Een eitje in de koekenpan is bij de familie Driessen in de Arnhemse wijk Rijkerswoerd - gebouwd voordat rookmelders in nieuwbouw verplicht waren - de grote ‘doen ze het nog?’-test, vertellen ze. De verplichting om per 1 juli op elke verdieping een rookmelder te hebben hangen, is bij deze familie bekend.