Rotonde bij Bemmel wordt kruispunt met verkeerslichten: ‘Automobilist moet vaak te lang op fietsers wachten’

Recordaan­tal donaties voor Voedsel­bank Ne­der-Veluwe: cadeaubon­nen voor klanten

De Voedselbank Neder-Veluwe, actief in Wageningen, Rhenen en Renkum, heeft vorig jaar een recordaantal donaties ontvangen. Dat meldt de organisatie in haar nieuwsbrief. In totaal kreeg de voedselbank ruim 135.000 euro aan giften overgemaakt.