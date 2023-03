Rovers haalden adelaar en parachutist binnen kwartier van hun sokkel bij Airborne Museum

Herinrich­ting van Gochse­straat in Huissen stilgelegd door gang naar de rechter: ‘Een impasse’

De herinrichting van de Gochsestraat in Huissen is helemaal stilgelegd. Bezwaarmakers zien niks in de kap van twaalf bomen, die nodig zou zijn om de weg opnieuw in te richten. De rechter stelt hen voorlopig deels in het gelijk.