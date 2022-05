Roy richt zijn pijlen in Arnhem 100 uur lang op het wereldrecord non-stop darten: ‘De support is het belangrijkste van alles’

Omdat ik andere wezens ook hun vrijheid gun, is een baasje het laatste wat ik wil zijn

,,Het loopt dood hoor”, zei de in korte broek wandelende man. Uit nieuwsgierigheid fietste ik de Waterberg op, naast het Openluchtmuseum, tegenover Moscowa. ,,Waar loopt u naartoe dan?”, vroeg ik. ,,Er is daar een hondentraining”, antwoordde de man. ,,Eigenlijk is het vandaag te warm voor honden.”

20 mei