Rozendaal vangt maximaal 55 Oekraïense vluchtelingen op in tijdelijke noodwoningen: ‘Blij dat het gelukt is’

De opvanglocatie opent rond 1 april en sluit uiterlijk 1 oktober 2024, meldt de gemeente donderdag in een persbericht. Zowel omwonenden van De Del als alle andere pakweg 1700 inwoners van Rozendaal zijn per brief geïnformeerd over de komst van de noodopvang.



De opbouw van de noodwoningen begint op korte termijn. Om de tijdelijke huisvesting voor de Oekraïense vluchtelingen te kunnen plaatsen, moet er onder meer groen worden verwijderd.

‘Niet eenvoudig’

Het was volgens burgemeester Ester Weststeijn niet eenvoudig om in Rozendaal een opvangplek voor Oekraïners te realiseren. Rozendaal is na Schiermonnikoog de kleinste gemeente van Nederland en ligt ingeklemd tussen beschermd natuurgebied en andere gemeenten.

Quote Er is nog altijd sprake van een noodsitua­tie in Oekraïne. Mensen verlaten door de oorlog alles wat ze hebben en verdienen een goede plek in ons land, ook in onze gemeen­schap Ester Weststeijn, Burgemeester van Rozendaal

Kort na het uitbreken van de oorlog in Oekraïne (in februari 2022) liet Rozendaal weten in het uiterste geval Oekraïense vluchtelingen te willen opvangen in het gemeentehuis. Ook andere ‘kleine locaties’ in het dorp zouden geschikt zijn voor opvang gedurende enkele dagen. Na onderzoek bleek het terrein aan De Del volgens de gemeente het meest geschikt. Daar kunnen 26 noodwoningen worden geplaatst.

,,Ik ben blij dat het nu gelukt is, dat we slachtoffers van de oorlog kunnen helpen”, zegt Weststeijn. ,,Ik vertrouw op de kracht van onze inwoners, van maatschappelijke organisaties in ons dorp en van de gemeente. We doen het samen. ”

‘Nog altijd noodsituatie’

Weststeijn noemt het vanzelfsprekend dat ook de gemeente Rozendaal Oekraïense vluchtelingen op wil vangen. ,,Er is nog altijd sprake van een noodsituatie in Oekraïne. Mensen verlaten door de oorlog alles wat ze hebben en verdienen een goede plek in ons land, ook in onze gemeenschap.”

In de raadzaal van het Rozendaalse gemeentehuis kunnen inwoners terecht voor meer informatie over de noodopvang. Donderdagavond is de eerste bijeenkomst. Maandag 6 februari (van 20.00 tot 21.30 uur) en dinsdag 7 februari (van 16.00 tot 17.30 uur) zijn er inloopbijeenkomsten.

