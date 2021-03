Rutte haalt snoeihard uit naar rechts: geen coalitie met Baudet die ‘homofobe, racistische troep’ verspreidt en ‘wegloper’ Wilders

Rutte was vrijdag glashelder, tijdens een digitaal gesprek met verslaggevers van De Gelderlander: hij verandert niet van koers. De PVV noemde hij een linkse partij, een kopie van de SP, die alleen op migratie rechts is. En met Baudet is geen land te bezeilen, vindt hij.



,,Niemand kan mij verwijten dat ik niet geprobeerd heb met de PVV samen te werken. In 2012 heb ik het geprobeerd. We zaten in een heel heftige crisis: onze staatsschuld piekte, onze werkloosheid piekte, onze tekorten piekten. Toen rende Wilders als een Zoef de Haas het Catshuis uit. Dat was het moment waarop moeilijke maatregelen moesten worden genomen.



,,Je kunt niet als grote, serieuze partij weglopen. En als ik nu zijn programma lees, is er niets veranderd en gaat dat weer gebeuren. Daar komt bij dat hij in 2014 die uitspraak deed over minder, minder, minder Marokkanen. Dan zeg je tegen een hele bevolkingsgroep: ik zet jullie weg en dat vind ik verschrikkelijk.”



Voor Baudet had hij minder woorden nodig. ,, Als je nu toch ziet dat de voorman daarvan recent appjes naar buiten bracht die zonder meer meer racistisch, zonder meer homofoob en antisemitisch zijn, dan wordt het wel heel ingewikkeld. Ik ga niet in een kabinet zitten met iemand die zulke racistische, homofobe troep verspreidt. Dat ga ik echt niet doen.”