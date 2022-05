Samantha lag levenloos op straat in Arnhem, haar buurvrouw Romy wil een stille tocht: ‘Ik ben, denk ik, de laatste die haar heeft gezien’

Laatste adem

Als het aan haar ligt, blijft het niet bij het bescheiden herdenkingsplaatsje op het grasveldje. Ze wil een stille tocht voor haar bovenbuurvrouw. ,,Ik ben waarschijnlijk de laatste geweest die haar heeft gesproken. Dat was 's avonds rond een uur of zes", zegt Hillebrink. Samen met haar vriend Martijn stond ze in het trapportaal een babbeltje te maken. Ongewis van de gruwelijkheden die enkele uren laten zouden volgen.

Doodsoorzaak nog onbekend

Buurvrouw Romy Hillebrink wijst op een paar spatten bloed op de deurportaal. De deur van ,,Ze is bloedend van boven gekomen. In het trapportaal en bij mijn voordeur lag bloed. Ook beneden bij de voordeur. Het gekke is dat op straat geen bloed is aangetroffen", zegt ze.

Of er sprake is van een misdrijf wil of kan de politie niet zeggen. Ook hult de politie zich in nevelen over de spoorloos verdwenen Martijn. Hij zou volgens bronnen hun bovenwoning hebben verlaten, zonder jas en zonder portemonnee. Mogelijk is hij te voet op de vlucht geslagen, want volgens buurman Wekker staan hun fietsen achter de door de politie verzegelde schuurdeur. Een auto had het stel niet.