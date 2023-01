Samenwerking theatergroepen BOT en Bambie; Waar het over gaat mag de toeschouwer zelf weten

ARNHEM - Muziektheater BOT en mimetheater Bambie hebben de handen ineen geslagen voor de voorstelling ‘Bambie speelt BOT/BOT speelt Bambie’. Vanavond is de première in de Arnhemse Jacobiberg. Daarna is de voorstelling er nog 14 keer te zien.

Tomas Postema vormt samen met Doan Hendriks, Job van Gorkum en Geert Jonkers muziektheater BOT. „Voor deze voorstelling werken we samen met twee leden van mimetheatergroep Bambie. We waren al langer onder de indruk van wat zij maken. We zijn elkaars werk voorzichtig gaan verkennen en uiteindelijk besloten we iets samen te gaan doen. Het resultaat is de voorstelling Bambie speelt BOT/BOT speelt Bambie”, vertelt toetsenist Tomas Postema.

„In het proces naar de uiteindelijke voorstelling toe hebben we veel van elkaar geleerd. Humor speelt een belangrijke rol bij ons allemaal, we hebben bij het maken vreselijk veel schik gehad. Deze voorstelling is volgens ons de grappigste die we tot nu toe hebben gemaakt”, zegt Postema.

,,Weet je, toen we dertien jaar geleden met BOT begonnen, hadden we een bepaald gevoel van opwinding, het was natuurlijk reuze spannend en nieuwe allemaal. Hoewel we door de jaren heen veel voorstellingen hebben gemaakt, hadden we dat gevoel van spanning en nu weer.”

Samensmeltende techniek

BOT maakt sinds de première op Oerol in 2009 ‘recht-voor-zijn-raap-theater met zelfgemaakte instrumenten, het is ongepolijste beeldenpoëzie en er zijn kleine liedjes met een groot hart te horen’. Mimetheatergroep Bambie maakt al 25 jaar beeldend theater waarin ‘het lichaam de spiegel is van de menselijke ziel’.

De beeldende voorstellingen van Bambie tonen altijd de fysieke uitvergroting van een heftige binnenwereld. De leden van zowel BOT als Bambie bestaan uit no-nonsense, proefondervindelijke makers.

Tomas Postema legt uit: „Wij gebruiken uiteenlopende instrumenten en apparaten als alibi om op het toneel te staan. De mannen van Bambie zijn beweegexperts. Hun instrument is de fysieke aanwezigheid op het toneel waarbij ze gebruik maken van mimetechnieken. Geen ouderwetse mime in de vorm van mannen met witte handschoenen aan, maar geavanceerd en dynamisch.

De overlap van beide groepen zit hem in het beeldende aspect. Zonder al te veel tekst willen wij ons publiek iets vertellen. Uit de kruisbestuiving van onze stijlen is een nieuwe theatertaal ontstaan. We hebben een aantal try-outs achter de rug. De toeschouwers – die toch al behoorlijk veel gezien hebben – lieten ons weten dat zij onder de indruk waren vanwege de vernieuwende aspecten. En dat is waar wij altijd weer naar op zoek zijn. We willen ons continu vernieuwen en niet blijven hangen in wat we al kunnen.”

Geen houvast

„Waar de voorstelling over gaat? Dat is een goede vraag die ik niet zo een, twee, drie kan beantwoorden. We leven in een tijd waarin je je afvraagt waar we het nog over moeten hebben, waarover je het nog kunt hebben. Als je je mening hebt gevormd en geuit, is die eigenlijk alweer achterhaald door de zich razendsnel opeenvolgende gebeurtenissen. Het is een tijd waarin we van de ene idioot grote crisis in de andere idioot grote crisis belanden. Hebben we net het Covid-tijdperk achter de kiezen, ontstaat er een oorlog.

,,Er is bijna geen houvast meer. Hoe ga je nou met deze tijd om? Het voelt bijna aanmatigend en hoogmoedig om te denken dat wij daar als theatermakers daar een antwoord op hebben, maar we wagen toch een poging. We proberen het publiek iets te vertellen. Aan onze toeschouwers om er zelf iets van te vinden met uiteraard alle vrijheid om er zelf je verhaal van te maken.

,,We hopen dat iedere toeschouwer er iets voor zichzelf uit kan halen. Zo van ‘volgens mij ging het daar en daar over of nee misschien toch daar en daar’. Of de voorstelling multi-interpretabel is? Ja, zo zou je het kunnen noemen. Hoewel ik vrijheid in persoonlijke uitleg net iets beter vind klinken. We hopen dat de toeschouwers er met elkaar over in gesprek gaan, dat aspecten van het geheel of misschien wel het geheel blijven hangen.”

Jacobiberg

Popcentrum Jacobiberg in Arnhem is twee weken lang de residentie van BOT/Bambie. Een tour door de Nederlandse theaters is er niet bij. „Nee. Bambie speelt normaal gesproken altijd in theaters en wilde dat dit keer niet. Wij spelen altijd in lege locaties en die zijn niet zo heel simpel te vinden.”

Jacobiberg heeft een toegevoegde waarde, vertelt Postema. ,,De locatie geeft veel vrijheid qua inrichting. We kunnen er bijvoorbeeld dingen in muren schroeven. Dat kan nu eenmaal niet in een theater. Er komt bij dat wij van BOT veel vreemdsoortige machines en objecten gebruiken die je niet zo heel makkelijk kunt meeslepen.”

‘Bambie speelt BOT/BOT speelt Bambie’, 19 t/m 29/1, Popcentrum Jacobiberg, Utrechtseweg 310 H02 in Arnhem. Aanrader: warme kleding. Kaartverkoop en info: wijzijnbot.nl en bambie.nu.

