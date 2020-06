Schapenhouder krijgt geld voor bescherming tegen wolf: Gelderland trekt ruim een miljoen uit

Onderzoeks­bu­reau: bankstel­len de boosdoener tijdens fatale flatbrand, twijfels over stroomsto­ring in lift

16:25 ARNHEM - Wat al eerder voor waar werd aangenomen, is nu bevestigd door het onderzoeksbureau Crisislab. De twee oude bankstellen in de hal van de flat aan het Gelderseplein in Arnhem zijn de boosdoeners geweest tijdens de fatale brand op 1 januari.