Schatzoekers opgelet! Dit weekend is er rommelmarkt bij het GelreDome in Arnhem

Nieuwe domper voor Wolfheze: ProRail komt meer dan 10 miljoen euro tekort voor tunnel en stelt werk uit

Nieuwe problemen rond de tunnel onder de spoorweg in Wolfheze: de kosten ervan worden een stuk hoger. Daardoor zit er een gat in de begroting van 10 tot 11 miljoen euro. ProRail heeft daarom besloten de aanleg met zeker een jaar uit te stellen. ,,Dit is echt een enorme tegenvaller”, zegt wethouder Marinka Mulder.