Schennispleger na dagen vol onrust op ‘dringend advies’ politie teruggekeerd naar vaderland

De 64-jarige man die zaterdagmiddag in de Arnhemse wijk Malburgen-Oost werd opgepakt omdat hij op straat zijn geslachtsdeel had laten zien, is teruggekeerd naar zijn land van herkomst. Dat meldt de Arnhemse politie. Die gaf hem ‘het dringende advies Nederland te verlaten’.

De man werd zaterdag op het Kruidenplein in Malburgen overmeesterd door omstanders, die hem vast hielden tot de politie arriveerde. Daarbij is de schennispleger volgens de autoriteiten ook in elkaar geslagen. De 64-jarige, van wie geen woonadres bekend was, werd na verhoor vrijgelaten in afwachting van zijn straf.

Die vrijlating leidde tot grote verontwaardiging en onrust in de buurt, met name omdat enkele jonge meisjes getuige zouden zijn geweest van het incident. Via sociale media werden beelden verspreid als de man weer werd gesignaleerd. Buurtbewoners hielden hem in de gaten en achtervolgden hem.

‘Ga geen eigen rechter spelen’

De politie zag zich eerder deze week genoodzaakt een oproep te doen om alle beelden van de 64-jarige op sociale media te verwijderen, met de kanttekening dat het strafbaar is om deze te verspreiden. ‘Ga geen eigen rechter spelen maar bel ons als je de man ziet’, aldus de wijkagenten van Malburgen-Oost.

De potloodventer is nu op aanraden van de autoriteiten vrijwillig teruggekeerd naar zijn vaderland, aldus de politie Arnhem-Zuid. Welk land dat is, is niet bekendgemaakt. Het is niet duidelijk of de man zich later alsnog in Nederland voor de rechter zal moeten verantwoorden.

De politie en de gemeente Arnhem hebben de afgelopen dagen de handen vol gehad aan de kwestie. De politie roept nogmaals op het recht niet in eigen hand te nemen. ‘Het dringende verzoek: indien zich een dergelijke casus voordoet om niet voor eigen rechter te spelen, maar direct 112 te bellen! Dit graag zoveel mogelijk delen voor een zo groot mogelijk bereik.’