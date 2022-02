Schimmelmuseum toont schrijnende foto's van huurhuizen: het lijkt wel een champignonkwekerij

Ook de derde helft is terug na de lockdown: ‘We misten de kantine nog meer dan het voetbal’

ARNHEM/BEMMEL - Mooier konden de versoepelingen afgelopen week bijna niet uitpakken voor de recreatievoetballers. Niet alleen mogen ze het veld weer op, maar na afloop zelfs weer de kantine in. Want een ware voetbalmiddag is natuurlijk niet compleet zonder afsluitende derde helft.

30 januari