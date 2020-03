Schokkende video: stokslagen voor wie de avondklok negeert in India. Gennaro uit Arnhem: ‘De hel, hier’

videoWie in Nederland buiten komt en zich met meerdere personen ophoudt kan een boete krijgen. In andere landen gaat het er nog veel heftiger aan toe. Arnhemmer Gennaro Zimmerman (34) zit vast in India. ,,Het is een hel hier.”