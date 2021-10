Schokkende video toont hoe 18-jarige Lentenaar knock-out wordt geslagen bij Arnhems tankstation

videoARNHEM / LENT - Een filmpje waarop hoogstwaarschijnlijk de mishandeling van de 18-jarige jongen uit Lent te zien is circuleert inmiddels volop op social media. De jongen werd zaterdagnacht door enkele belagers tegen de grond geslagen bij tankstation De Haan aan de Doctor Lelyweg in Arnhem.

Een fragment uit de video die curculeert.

Het slachtoffer zou een aanhanger zijn van NEC, zijn aanvallers zijn mogelijk van de harde kern van Vitesse, zo vertelden bronnen binnen de harde kern van beide clubs afgelopen weekend.

Enkele seconden na tweeën verschijnt onderin beeld een man of jongen in een groen bomber jack. Hij komt van de Doctor Lelyweg uit de richting van de Action en Intrasport. Enkele meters achter hem volgt een kale man in het zwart.

Vanuit het donker aangevallen

De eerste passeert pomp 3 en 4 van het tankstation als hij vanuit het donker wordt aangevallen door in ieder geval twee mannen. Het slachtoffer krijgt een stevige tik en daarna nog een twee dreun valt hij op de grond. Hij blijft daar zeker een minuut of zes roerloos liggen.

Zijn aanvallers gaan ervandoor in de richting waar het slachtoffer vandaan komt. Een verbergt zijn hoofd in zijn hoody om niet herkend te worden door de camera van het tankstation.

Een blauwe taxi

Weer korte tijd later komen er enkele figuren bij het tankstation die richting de gewonde man lopen. Wie zij zijn en of zij bij de gewonde man horen is onduidelijk. Er verschijnt na enkele minuten een blauwe taxi in beeld. Op de beelden is te zien dat er enkele mannen naar de taxi lopen, maar niet is duidelijk of dit iets met de vechtpartij te maken heeft.

Volledig scherm Agenten en recherche onderzoeken een geweldsincident bij tankstation De Haan aan de Doctor C Lelyweg in Arnhem. © Persbureau Heitink

Anti-NEK Feest

Arnhemse bronnen melden dat voorafgaand aan de vechtpartij en de voetbalderby tussen NEC en Vitesse van zondag een ‘Anti-Nek feestje’ door een deel van de harde kern van de Arnhemse club is gehouden op bedrijventerrein Het Broek. Supporters van NEC zouden dat te weten zijn gekomen en gingen met een groepje van vijf tot tien mannen naar Arnhem.

De Arnhemse feestvierders, zo'n zestig in getal, zouden lucht hebben gekregen van het Nijmeegse bezoek. Een confrontatie was het gevolg. De Lentenaar raakte zwaargewond. Volgens Arnhemse bronnen beweren zouden er meer NEC-supporters gewond zouden zijn geraakt.

Naïeve actie

Dat laatste wordt tegengesproken door bronnen binnen de harde kern van NEC. Volgens hen was de actie vanuit Nijmegen ‘impulsief en zeker niet vooraf gepland’: ,,Het ging om een kleine groep jongens die spontaan naar Arnhem zijn gereden. Het gerucht dat ze wapens en bijlen bij zich hadden, klopt niet. Het was een enorm naïeve actie.”

Het slachtoffer zou inmiddels aan de beterende hand zijn, vervolgt de bron: ,,Gelukkig maar. Dit had veel erger kunnen aflopen. Overigens wel kwalijk dat de anderen hem in de steek hebben gelaten. Dat doe je niet. Nooit.”

Geen toevallige passant

De politie heeft de mishandeling in onderzoek. ,,Op dit moment lopen we meerdere scenario’s uit. We gaan er niet vanuit dat de gewonde man een toevallige passant is", zegt een woordvoerder van de politie.

De politie vraagt mensen om informatie te delen. ,,Dat geldt uiteraard ook voor beeldmateriaal. We verzamelen al informatie die beschikbaar is en nemen die mee in het onderzoek", aldus de woordvoerder.