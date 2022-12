Scholen in Arnhem bieden leerlingen sport en maaltijd aan. Ontbijt, maar mogelijk ook lunch en avondeten

OM: Geen sprake van misdrijf bij fatale flatbrand in Arnhem waarbij bewoner om het leven kwam

ARNHEM - De brand in een flat in de Arnhem-Zuid waarbij begin deze maand een bewoonster overleed, is niet aangestoken. Dat wijst onderzoek van de politie uit. De brand is ontstaan door een noodlottig ongeval, aldus het Openbaar Ministerie.

15:54