Schreeuwend tekort aan appartementen voor ouderen, markt oververhit

Het net verschenen rapport ‘Zorgen voor thuiswonende ouderen’ van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) bevestigt het groeiende tekort. Uit onderzoek blijkt dat de helft van alle ouderen in een woning verblijft die eigenlijk ongeschikt voor hen is. Cruciale voorzieningen als supermarkt, huisarts, apotheek en ov-halte liggen te ver weg.

Overbieden

Veel ouderen zijn thans verwoed op zoek naar appartementen in de buurt van winkel- en zorgcentra. Dat heeft tot gevolg dat de prijzen van die appartementen explosief stijgen. In Nijmegen is het raak bij appartementen nabij centrum en ziekenhuis. Er wordt tienduizenden euro’s meer geboden dan de vraagprijs. Ook in Arnhem gaat het hard. Koenders is ervan overtuigd dat de toekomstige nieuwe buurt op de plek van de voormalige melkfabriek Coberco - dicht bij het centrum - onder ouderen hoge ogen gaat gooien.