Schrijver Thomas Rosenboom (67) is vader geworden, en een ander mens: ‘Ik heb weer een taak’

Niets in het Amsterdamse grachtenpand van Thomas Rosenboom (67) wijst erop dat we te gast zijn bij misschien wel een van de grootste Nederlandse schrijvers van de afgelopen halve eeuw. De woonkamer is schaars gemeubileerd, met alleen het hoogstnoodzakelijke. In een hoek staat een volledig kaal kerstboompje. Er hangen kleurige ballen in, dat wel. In een gemakkelijke fauteuil zit Blandine, de vrouw van de schrijver, met op haar schoot een baby die beminnelijk glimlacht. Rosenboom, in een makkelijk vest en op sloffen, brengt een glas gemberthee.