Schril protest tegen het ringen van ‘Eusebiuskuikens': ‘Ik ga je geen kusjes geven’

fotoserie Arnhem groeit uit tot eldorado van de slechtval­ken, met aanstor­mend luchtrace­ta­lent in de Eusebiusto­ren

ARNHEM - In de Eusebiustoren in Arnhem groeien de drie jonge slechtvalken als kool. Ze ogen nog wat log en plomp maar dat is slechts schijn. Over een paar weken zullen ze voor het eerst van hun leven het luchtruim kiezen om daar net als hun ouders uit te groeien tot de snelste vogels ter wereld. Het record in de duizelingwekkende duikvlucht van de slechtvalk staat wereldwijd op 389 kilometer per uur.

22 mei