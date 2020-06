Schuifdeur van busje weggeslagen door explosie bij kraanbrand A50; snelweg nog lang dicht

Die persoon is behandeld door ambulancepersoneel maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Het busje reed over de Apeldoornseweg.

De brand is rond 17.00 uur gemeld. In eerste instantie leek het erop dat het alleen maar ging om een vastgelopen rem, maar de vlammen sloegen al snel om zich heen. Bij de brand kwam veel rook vrij.

De snelweg was in beide richtingen afgesloten maar is voor 20.00 uur weer vrijgegeven in de richting van Apeldoorn. Tussen afrit Hoenderloo en knooppunt Waterberg is de weg vermoedelijk nog tot middernacht dicht.