Scooterrijder komt op motorkap en maakt smak op de grond door botsing op oversteekplaats

Arnhem voor Eeuwig ‘Het beste wat in Arnhem te koop was’, is niet meer. Net als het bijkletsen met buurtgeno­ten

29 maart In de rubriek ‘Arnhem voor eeuwig’ beschrijft Peter Bloemendaal, oud-journalist van de Arnhemsche Courant, aan de hand van een oude foto het leven in Arnhem in vroeger dagen. Deze keer: waar is toch de buurtsuper gebleven?