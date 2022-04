Scooterrijder zwaargewond bij eenzijdig ongeluk op fietsbrug in Arnhem

Boeren zien oogst aardappels en bieten mislukken door explosiege­vaar Deelen: ‘Nu al halve ton schade’

ARNHEM - Boeren die landbouwgrond pachten op de militaire vliegbasis Deelen kunnen nog altijd niet aan het werk. Reden is de mogelijke aanwezigheid van explosieven in de grond. Het is inmiddels te laat om nog aardappelen en bieten te kweken, waardoor de schade nu al in de tienduizenden euro’s loopt.

26 april