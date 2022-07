Sebastiaan kreeg zestien jaar geleden zijn tas cadeau van zijn geliefde: ‘De emotionele waarde blijft wel’

Agenten zien mannen vuilniszak­ken dumpen in Malburgen; wietkweke­rij in Presikhaaf snel ontdekt

ARNHEM - In een huis aan de Wijenburglaan in Arnhem is dinsdag een hennepkwekerij ontdekt door de politie. De wietplanten werden gevonden nadat agenten zagen hoe zakken vol wietafval werden geloosd in een ondergrondse container in de wijk Malburgen.

24 juni