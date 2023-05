Seizoenkaart Vitesse duurder, komst sfeervak in GelreDome

indebuurt.nl Nostalgi­sche video! Zo vierde Arnhem Hemel­vaarts­dag in de jaren 90

Van struinen over de Hommelse markt tot concerten op de Korenmarkt, Hemelvaart is in Arnhem al jaren een reden om erop uit te gaan. Hier een nostalgische video van hoe stadsgenoten de nationale feestdag dertig jaar geleden vierden.