‘Seksisme, discriminatie, minachting': artistieke leiding Sonsbeek-expo vertrekt met slaande deuren

ARNHEM - De artistieke leiding van de expositie Sonsbeek 20-24 is met slaande deuren opgestapt. In een brief aan de Arnhemse gemeenteraad schrijft ze dat ze jarenlang is tegengewerkt en werk onder erbarmelijke omstandigheden moesten doen. Ook schrijven de curatoren dat ze te maken kregen met discriminatie en seksisme.

De Sonsbeek-expositie is een tentoonstelling die sinds de Tweede Wereldoorlog eens in de vier jaar gehouden wordt in het gelijknamige Arnhemse park. Door corona werd de editie van 2020 vorig jaar gehouden.



Het artistieke team onder leiding van Bonaventure Ndikung wilde van de expo een vier jaar durend evenement maken. Zo is er onlangs een expositie geopend in het Amsterdamse Stedelijk Museum.

‘Gebrek aan respect’

Maar aan dat idee is met onmiddellijke ingang een einde gekomen. De vijf curatoren leggen hun functie per 1 november neer. Daarmee eindigt het project Sonsbeek 20-24 per direct.



In een stomende brief aan de gemeenteraad schrijven de vijf curatoren dat ze sinds 2019 al problemen hebben. Ze schrijven dat ze in de afgelopen jaren te maken kregen ‘met structurele minachting, verwaarlozing, gebrek aan respect, wanbeheer, seksisme en institutioneel racisme’.



Voorbeelden van wat er mis ging, geven ze niet in de brief. Ze zouden dat ook hebben aangekaart bij het bestuur van de Stichting Sonsbeek, maar daar geen gehoor hebben gekregen.

Gevolgen onbekend

De beschuldigingen van slechte arbeidsomstandigheden zijn saillant omdat het thema van de expositie ‘Labour’ (werk) was. Daarvoor werd een internationaal team van curatoren aangesteld, die vooral veel aandacht gaf aan arbeidsomstandigheden in arme landen. De expositie kreeg vorig jaar bepaald niet alleen lof. Er was ook veel kritiek op de slechte bewegwijzering en het ontbreken van toelichtingen op de kunstwerken.



Wat de gevolgen van het vertrek van de artistieke leiding is voor een nieuwe Sonsbeek-expo is onbekend. De bedoeling is dat in 2024 de volgende editie is.

