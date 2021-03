Sekswerker Jill wil haar zweep weer laten knallen: ‘Op anderhalve meter afstand kan ik prima vernederen’

Sharon Gesthuizen directeur Academie voor Art & Design bij ArtEZ in Arnhem

9:39 ARNHEM/NIJMEGEN - Oud-SP-politica Sharon Gesthuizen (45) is vanaf 1 april de nieuwe directeur van de Academie voor Art & Design van kunstacademie ArtEZ in Arnhem. Zij volgt Charlotte Bik op, die naar de kunstacademie in Rotterdam is vertrokken.