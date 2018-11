‘Selfievideo’ van gorilla’s in Burgers’ Zoo gaat de hele wereld over

Arnhem heeft geen geduld met monumenten, nooit gehad ook

ARNHEM - Arnhem is een stad waar bestuurders hoogstens enkele decennia lang tevreden zijn met de scheppingen van gemeentehuizen en cultuurtempels. Behalve ontevredenheid gooiden ook economische tegenslag, brand of oorlog geregeld roet in het eten. Dat toont Henk Wentink aan in zijn boek 'Van Duivelshuis tot stadstheater' dat onlangs verscheen in de reeks Arnhemse Monumenten.