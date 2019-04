Senna overleefde aanslag Apeldoorn en ziet ‘koninklijke wens’ in vervulling gaan

Senna was het kleine blonde meisje in de lichtblauwe bodywarmer dat door de Suzuki Swift van dader Karst T. de lucht in werd geslingerd. Dat moment is vereeuwigd op een iconische foto.



Ontdaan stonden prinses Margriet en Pieter van Vollenhoven destijds aan haar ziekenhuisbed. Senna was niet aanspreekbaar en had veel pijn. Het paar beloofde haar mee te nemen naar dierentuin Burgers’ Zoo in Arnhem, zodra ze hersteld was. Dat deden ze.



Nu is Senna een sterke, vrolijke, levendige meid. Voor het eerst vertelt ze over de dag die haar leven veranderde. Ze had nog één grote wens: een ontmoeting met prinses Margriet en Pieter van Vollenhoven. Het paar dat zo begaan was met haar lot en haar trouw kerstkaarten stuurde.