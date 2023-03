Sensoren in Arnhemse containers: minder afval naast bakken én minder vuilniswagens

Succesvolle proef

PreZero wil de sensoren ook in andere gemeenten gebruiken. Het bedrijf begon in 2019 met een test in Arnhem. ,,We wilden bekijken of hiermee bijplaatsingen konden worden voorkomen en kilometers bespaard”, stelt de woordvoerder. ,,De proef was succesvol. Vandaar dat we dit project zijn gestart.”