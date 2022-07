Simac Ladies Tour eindigt weer in Arnhem: ‘Er wordt klimvermogen gevraagd’

De wedstrijd wordt verreden van 30 augustus tot en met 4 september en begint met een rit in de Flevopolder. Op 31 augustus zijn de rensters ook in de buurt, als een rit wordt verreden in de omgeving van Ede. Later is er nog een heuvelachtige rit in Limburg.

Volgens de organisatie zit het venijn aan het slot in de rit op 4 september, die wordt verreden in en om Arnhem. De start vindt plaats om 10.00 uur op de Zijpendaalseweg. Er wordt koers gezet naar de Posbank, waar zeven omlopen worden gereden. De verwachting is dat de klassementsrensters op de finaledag met elkaar de strijd daar aangaan.

Na de zeven omlopen op de Emmapiramide en de Posbank wordt er vijf keer een rondje door Arnhem gereden, waarbij ze telkens de Zijpendaalseweg moeten opfietsen en via de Apeldoornseweg omlaag komen. De finish is gepland omstreeks 13.50 uur op de Zijpendaalseweg. Aansluitend vinden de huldigingen van de Simac Ladies Tour 2022 plaats in het Sonsbeekpark. Vorig jaar won Chantal van den Broek-Blaak het algemeen klassement.

De organisatie hoopt dat het parcours selectief genoeg is om topcoureurs naar Nederland te krijgen. Thijs Rondhuis van Courage Events zegt in een persbericht: ,,In de eerste drie relatief vlakke etappes rond Lelystad, Ede en Gennep krijgen zowel de sprinters als de aanvallers kansen, maar is het voor de klassementsrensters ook zaak om zich niet te laten verrassen bij eventuele waaiervorming. In de laatste drie ritten wordt er klimvermogen gevraagd. Zowel de etappe in Zuid-Limburg als de etappe over de Posbank is bijzonder selectief.”

Volledig scherm Parcours van de etappe in Arnhem van de Simac Ladies Tour 2022. © -