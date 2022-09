Simac Ladies Tour zet Arnhem op de kaart: ‘Bedenk wat dat voor de stad doet’

Agenten slaan autoruit in en arresteren drugsge­brui­ker na melding over lachgas in Arnhem

ARNHEM - Een man is afgelopen weekeinde aangehouden in de Arnhemse wijk Vredenburg, nadat agenten de ruit van zijn auto insloegen. Hij zou niet hebben willen meewerken aan een controle en bleek later op het politiebureau niet alleen lachgas, maar ook cocaïne, amfetamine en sterke pijnstillers te hebben gebruikt.

29 augustus