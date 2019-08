Sjouwen met een zware batterij: nog geen echte oplossing voor diefstal fietsaccu’s

Opnieuw brand in loods van Parenco: ijzer of batterijen tussen oudpapier mogelijk oorzaak

11:11 RENKUM - In de oud papier-loods van Parenco in Renkum is vrijdagmorgen in alle vroegte brand uitgebroken. Omdat het om een zogeheten middelbrand ging schakelde de bedrijfsbrandweer van de papierfabriek assistentie van omliggende korpsen in. Er raakte niemand gewond.