Slachting onder schapen in Renkum, 15 dieren dood in de wei: ‘Wolf moet over het hek zijn gesprongen’

Dierenhou­ders schrikken van ‘bloeddor­sti­ge wolf’: kun je nog schapen houden op de Veluwezoom?

Kun je nog schapen houden op de Veluwezoom? De schrik zit er goed in bij dierhouders nu een wolf waarschijnlijk twee keer schapen heeft doodgebeten in korte tijd. ,,Als we hier schapen willen houden, zullen we ze moeten beschermen tegen de wolf”, zegt schapenhouder Bart Willers.