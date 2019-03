Slachtoffer herkent overvaller in Arnhem: ‘Ik ben zwanger, alsjeblieft niet schieten’

ARNHEM - De 24-jarige vrouw die vrijdagavond laat in haar woning in de Arnhemse wijk De Laar is overvallen , heeft een van haar belagers herkend. Die kennis heeft ze zaterdag gedeeld met de politie, tijdens een getuigenverklaring op het bureau aan de Beekstraat.

,,Ik heb zijn naam geroepen en gezegd ‘ik ben zwanger, alsjeblieft niet schieten’. Daar schrok ik wel van; dat ik hem meteen herkende. Een paar seconden schoot het door mijn hoofd dat hij daardoor juist de trekker zou overhalen.”

Ze vertelt haar verhaal op straat, in de Vlissingenhof, een smal straatje dat uitkomt in het lokale winkelcentrum. Ze is op weg naar het politiebureau en wil deze zaterdagmorgen best vertellen wat haar is overkomen. Maar haar naam geeft ze niet prijs. Net zo min als ze toestemming geeft om foto's te maken. De schrik zit er nog te goed in.

Bang

,,Ik ben bang", zegt ze. ,,Bang dat ze nog een keer terugkomen. Ik voel me helemaal niet meer veilig hier. Het liefst wil ik vandaag nog verhuizen. De mensen zijn gek geworden.”

Waarom de overvallers - ze spreekt over vier of vijf (jonge)mannen - uitgerekend haar hebben belaagd, is voor de Arnhemse moeder van een tweeling van vier jaar een groot raadsel. ,,Zo stom dat ik de deur heb opengedaan toen de bel ging”, zegt ze. ,,Normaal ben ik altijd heel voorzichtig. Maar nu niet. Omdat ik dacht dat mijn vriend aanbelde.”

Volledig scherm Vlissingenhof © DG

Het bleek een man te zijn die ze in tweede instantie vaag herkende. ,,Hij hield een pistool op mijn gezicht en riep om geld. ‘Ik heb helemaal geen geld. Ik heb niks’, heb ik geantwoord.” Twee mannen gingen naar boven, waar haar tweeling inmiddels wakker was geschrokken. ,,Ik hoorde mijn zoontje gillen. Dat vind ik nog het ergste, dat mijn kinderen zo overstuur waren. Zelf kon ik niets doen. Ik lag op de grond met nog steeds een pistool op me gericht. Ik dacht dat ik van mijn stokje ging van de stress.”

Arm

Buurtbewoners melden zich op straat en steken de Arnhemse deze zaterdagmorgen een hart onder de riem. Ook zij snappen niet wat de overvallers in de Vlissingenhof hadden te zoeken. ,,De mensen hier zijn oud, gehandicapt of arm. Nou ja, arm zijn we allemaal”, zegt een van hen.